Saare näol maalis SDE endale kamuflaaži, mis lubab taas jahti pidada valijale, kellest on lühikese ajaga saanud sine qua non iga end tõsiselt võtva partei jaoks. Nimetagem sellist valijat ülevaatlikult väikelinnadepressandiks, kuigi teda esineb ka mujal, esmajoones maapiirkondades ja linnastunud aladel, kus Reformierakonna valijad on vanaks jäänud. Konkurents valijasegmendis on tugev, SDE-l tuleb rinda pista EKRE, Isamaa ja Keskerakonnaga. Kuid võimule ihkavale erakonnale on edu selles prestiižses sektoris elu ja surma küsimus, kuna EKRE ja Keskerakond on Eesti poliitika ettenähtavalt lukustanud kursile, kus väikelinnadepressandi vaated moraalile ja teadusele määravad Eesti valitsuspoliitika.