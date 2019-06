Eestlased on ainulaadne rahvus, meile omast laulu- ja tantsupeo traditsiooni on raske mujalt leida. See kooslus on osa meie rahva koos- ja kokkukasvamisloost, see on pugenud nii sügavale põue, et isegi geograafiline lahusolek kodumaast ei lase sel hääbuda.