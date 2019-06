Mõni aasta tagasi korraldasin Oleviste kirikus täiskasvanud noorte üritusi, kus ühel korral oli külaliseks karskusliidu juht. Juba 12-aastasena kristlaseks saanuna ja kirikus üles kasvanuna polnud ma kuni täisealiseks saamiseni kunagi joonud alkoholi ega olnud purjus. Mõnede liberaalsemate kristlaste eeskujul olin hakanud mingil hetkel tegema kompromisse ja päris karsket joont enam ei hoidnud. Tookordne karskusliidu juhi külastus läks mulle aga väga südamesse, eriti see, et tema sõnul olid just kogudused Eestimaa karskusliikumise peamised toetajad.

Aastad on möödunud ja esimest korda on meil valitsuses erakonnad, kes on lubanud seista kristlike väärtuste eest, mis võiks anda lootust, et karskus on edaspidi meie riigis rohkem au sees. Kahjuks peab pettuma nii karskusliidu juht kui ka kõik teised, kes aastate jooksul on teinud visa tööd karskema ühiskonna nimel: just see, vähemalt sõnades kõigi aegade kõige konservatiivsem ja kristlikum valitsus annab vaevalisele alkoholismivastasele võitlusele jalahoobi, muutes alkoholi odavamaks ja suurendades niigi ikka veel liiga levinud alkoholitarbimist.