Pikka aega on numismaatika olnud ajaloolaste ja arheoloogide jaoks dateeriv abiteadus (ja on paljude jaoks praegugi, mistõttu meie töid ja kirjutisi sageli ei käsitata «päris» teadusena). Samas on just tänu rahaleidudele ja nende numismaatilisele läbitöötamisele suuresti muutunud meie arusaamad Eesti ja laiemalt Põhja-Euroopa ühiskonnast, kaubandusest, koguni ajaloolistest protsessidest niihästi muinas- kesk- kui ka uusajal. Kuid tänapäeva numismaatiku tööriistakomplekti kuulub puht-mündiuurimise kõrval ka vahendeid arheoloogi ja ajaloolase töölaualt. Seetõttu on numismaatika kaugelt ületanud algse mündiharrastuse piirid ja tegeleb ka raha-, majandus-, kaubandus- ja poliitilisegi ajalooga.