Järgmisel päeval asjatoimetusi õiendades ja sama päeva õhtul kell 12 tagasi sõites jõuab kolmanda päeva hommikuks kell 11 Tallinnasse tagasi. Lennukiga Berliinis käies kulutab Tallinna ärimees ainult poolteist tööpäeva. Ja et juba korraliku lennuühenduse esimesel päeval kaks pealinna ärimeest Euroopasse lendab, see tähendab, et aega hinnatakase ajakohaselt – «aeg on raha».