Ahtme elektrijaam ja kaevandus. Pilt on illustratiivne. FOTO: EGERT KAMENIK/PM/EMF

Viimastel päevadel on kõlanud väiteid, et praegune kõrge CO 2 kvoodi hind oli teada juba 14 aastat tagasi. Kui selliste väidete esitajatel selgeltnägijavõimeid pole, siis ei saa neid väiteid kuigi tõsiselt võtta. Tõsi, üldteada on olnud Euroopa Liidu (EL) soov CO 2 kvoodi hinda tõsta, kuid selle täpne ennustamine pikema perioodi jooksul on paraku olnud võimatu. Selguse huvides selgitame CO 2 kvoodi hinna kujunemist turuosalise silmade läbi, kirjutab Eesti Energia regulaatorsuhete osakonna juht Andres Tropp.



ELi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste kauplemise süsteem (edaspidi lühidalt CO 2 kauplemissüsteem) on ELi kliimapoliitika üks alustalasid, mis sai alguse 2005. aastal. CO 2 kauplemissüsteemi eesmärk on leevendada kliimamuutusi, seades suurte kasvuhoonegaaside heitkogusega käitistele sektorites nagu tööstus ja energeetika eesmärgi püsida normide piires ning vähendada heitkoguseid aasta-aastalt. Selle eesmärgi tagamiseks peab iga CO 2 kauplemissüsteemi kuuluva käitise poolt emiteeritud CO 2 tonn olema kaetud CO 2 kvoodiga. Kui tootjal vajalikku hulka CO 2 kvoote pole, saab ta suure trahvi.