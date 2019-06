Uue Tartu rattaringlusega liitus esimese nädalaga üle 15 000 inimese ehk 15% elanikest ja kahe esimese päevaga tehti üle 25 000 sõidu kogupikkusega kaks ringi ümber maakera, mis on fenomaalselt edukas. Pole kahtlust, et aeg käivitamiseks oli küps ja see muudab olulisel määral kogu Tartu linnaruumi ja avalikku palet, kirjutab Tartu rataringluse algataja Martin Aadamsoo.