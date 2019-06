Tunnistan, et laual seisev surströmming’u konserv tekitas teatavat erutust. Kohe meenusid internetiavarustest leitud videod, kus pahaaimamatud degusteerijad juba esimese lõhna peale öökima kipuvad. Nimelt on tegu hapendatud räimega, mille rootslased peagi punni kiskuvasse konservi löövad.

Ajakirjanik peab seda eriti selgelt meeles pidama, kuid tol hetkel koitis taas, et oma silm (või antud juhul keel ja nina) on ikka kuningas. Olin loll, et seda juutuuberite rapsimist tõe pähe võtsin. Aga missugune intrigeeriv content ju!

Mõtlen küll, et kes veel tänapäeval reklaami ohvriks langeb, aga tegelikult on lihtsalt vorm muutunud. Kogemused – eriti need, mis teiste jaoks hästi monteeritud – on selle sajandi asjad. Pole ju küsimus enam selles Poolas pakendatud pesupulbris, vaid ikka tundes, kuidas see koduse kaose kontrolli alla toob.