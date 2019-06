Eesti delegatsioon võidu puhul rõõmustamas. Eesti on 2020. aastast ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige. FOTO: JASON SZENES/EPA/Scanpix

Kuidas käituda ÜRO Julgeolekunõukogus nii, et hundid oleksid söönud ja lambad terved. Ehk kaitsta Eesti huve, kuid samal ajal olla ka osa globaalsete lahenduste leidmisel, mitte osa globaalsest probleemist, kirjutab kolumnist Erkki Bahovski.

Eesti valimine eelmisel nädalal ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks on kahtlemata Eesti välispoliitika ja diplomaatia võit. Tuleb tunnustada meie diplomaate ja poliitikuid, kes suutsid Eesti väikese saatkondade võrgustiku juures maailmas meie riiki positiivselt tutvustada. Tõenäoliselt tuli kasuks ka kogemus Euroopa Liitu ja NATOsse pürgimisel, kus Eesti pidi samuti aastaid ajama aktiivset diplomaatiat. Eriti NATO puhul, kus valitses umbusk endise Nõukogude Liidu vabariikide vastuvõtmise suhtes.

Ent erinevalt Euroopa Liidust ja NATOst on Eesti Julgeolekunõukogus olemise aeg kindlalt määratud – kaks aastat. Sestap on loomulik küsida, mida suudab Eesti selle kahe aastaga ära teha. Ilmselt oleks täpsem küsimus, kuidas käituda ÜRO Julgeolekunõukogus nii, et hundid oleksid söönud ja lambad terved. Ehk kaitsta Eesti huve, kuid samal ajal olla ka osa globaalsete lahenduste leidmisel, mitte osa globaalsest probleemist.

Kaks aastat on mõnes mõttes piisavalt pikk aeg, et muuta Eesti nimi maailmas tuntumaks. Kuid kahe aastaga on võimalik end mässida ka mingisse konflikti, mis on kestnud sajandeid või aastakümneid. Seda tuleks iga hinna eest vältida. Tuntum nimi ei tohiks tähendada halba tuntust.

Palju on räägitud ka Eesti pädevusest maailma asjades kaasa rääkida. Tõepoolest, Aafrikas on Eestil vaid üks saatkond (ent Julgeolekunõukogu resolutsioonid puudutavad peamiselt Aafrikat) ja Lõuna-Ameerikas pole ühtegi. Kuid äkki oleme liiga enesekriitilised? Kõik sõltub kontekstist: Julgeolekunõukokku osutus valituks ka seni selle organisatsiooni väikseim liige, Saint Vincent ja Grenadiinid (rahvaarv veidi üle 100 000). Sel riigil on kokku seitse esindust, Euroopas ainult üks, Ühendkuningriigis; Aafrikas mitte ühtegi.

Missugune on Saint Vincenti ja Grenadiinide pädevus maailma asjades kaasa rääkida? Ometi nad hääletavad. See viib mõtted sellele, et Julgeolekunõukogu resolutsioonid ei saa minna väga sügavale ega tunda riigi olukorda. Kuid Saint Vincenti ja Grenadiinide kaks esindust seitsmest asuvad Kuubal ja Venezuelas. On väga ilmne, et Venezuela küsimuses jäävad nad Venemaa, mitte USA poolele.

Julgeolekunõukogu resolutsioonid, kuid ajakirjanduse võimalik napp kajastus Julgeolekunõukogust tekitab taas küsimuse, mida Eesti seal teeb.

Eesti kaks aastat Julgeolekunõukogus seab uued väljakutsed ka eesti ajakirjandusele. Kuidas kajastada Julgeolekunõukogus toimuvat? Praegu on USAs väliskorrespondent ainult ERRil. Suure tõenäosusega ei juhtu midagi – ei Eesti saamine Euroopa Liitu ega NATOsse pannud meediakanaleid saatma Brüsselisse väliskorrespondenti. Miks siis arvata, nagu saadaksid nad väliskorrespondendi New Yorki? Nii hakkavadki Julgeolekunõukogus olevad diplomaadid rääkima telefonitsi seal toimuvast, mõni ajakirjanik võtab vaevaks lugeda läbi resolutsioone ja pisteliselt käivad New Yorgis ka ajakirjanikud ise. Sellest, mis toimub kulisside taga ja missugune resolutsioon võib kerkida Eestit ähvardavaks, saame teada väga vähe. Mõelge samal ajal sellele, kas Ott Tänaku sõite kajastatakse telefoni ja rahvusvahelise telepildi vahendusel.

Kogu temaatika võib tunduda norimisena ja annan endale aru, et Tänak on eesti meediatarbijale kindlasti huvitavam kui Julgeolekunõukogu resolutsioonid, kuid ajakirjanduse võimalik napp kajastus Julgeolekunõukogust tekitab taas küsimuse, mida Eesti seal teeb. Infosulg on hea alus kuulujuttudeks ja sotsiaalmeedia keeristormideks. Rahapuudus on arusaadav argument korrespondenti New Yorki mitte saata, kuid sotsiaalmeedia ajastu on teinud selgeks, et kui traditsiooniline meedia sündmusi ei kata, teeb seda keegi teine. Oma reeglite järgi ja õõnestades niiviisi traditsioonilise meedia usaldusväärsust.