Martin Kutti. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Kätte jõudis päev, mida paljud britid pikisilmi ootasid. Brexiti-kaoses peaministriks tõusnud Theresa May astus Konservatiivse Partei juhi kohalt tagasi ja ehkki ta jääb rohkem kui kuuks ajaks valitsusjuhi kohusetäitjana ametisse, on tema päevad loetud.

May taandumine on teatud ringkondades loonud illusiooni, et uus liider keerab Brexiti-saagas uue lehekülje. Avatakse lahkumislepe, tehakse brittidele sobivad muudatused, Ühendkuningriik taastab oma au ja väärikuse ning marsib Euroopa Liidust «Rule Britannia!» kõlades 31. oktoobril välja.

Soovunelmas paistavad peaministrikandidaadid olevat aga unustanud, et ELi jaoks pole suurt vahet, kas Ühendkuningriiki juhib May, Boris Johnson, Jeremy Hunt, Michael Gove või Dominic Raab. Lahkumislepe on ju allkirjastatud ja seda enam ei avata. Ometi domineerib arusaam, et ELi seisukoha muutmine on vaid pealehakkamise küsimus.

Illusiooniga on kaasnenud ohtlik retoorika – rohkem kui kunagi varem räägitakse võimalikust leppeta lahkumisest. Valmisolek ekstreemseks lahenduseks tundub koguni olevat võiduvõimaluse omamise eeldus.

Kandidaat Johnson püüab seda reaalse lahendusena esitledes leiutada tööriista Brüsseli mõjutamiseks. Raab tutvustas isegi võimalust, kuidas parlament ei saaks leppeta lahkumist takistada – selleks tuleks lihtsalt alamkoja töö ajutiselt seisata. Kui Hunt võrdles algselt leppeta lahkumist poliitilise enesetapuga, siis mõni päev hiljem parandas ta end ja ütles, et see võimalus tuleb laual hoida. Gove tunnistas pärast pikka vaikust, et Brexiti ärajäämise ja leppeta Brexiti vahel valides otsustaks ta viimase kasuks.

Heal juhul kaasneks leppeta EList välja kukkumisega vaid majanduskaos, aga tagajärg võib olla hoopis hullem.

Erakond ei oota, et uus juht kohtleks Brexitit May kombel ja üritaks vaid kahjusid piirata. Osa konservatiividest ootab hoopis jonnakat peaministrit, kes oleks paremate tingimuste nimel valmis riskima ning valama õli tulle viimase hetkeni, mil selle kustutamine võiks veel võimalik olla. Vajaduse korral kauemgi. Hetkeni, mil kustutustööd muutuvad mõttetuks ja kõik endasse neelav tulekahju ehk leppeta lahkumine saaks tegelikkuseks.

31. oktoobril Brexitiga lõpule jõudmine on saanud kinnisideeks, kuid ärplemisega tasuks olla ettevaatlik. Heal juhul kaasneks leppeta EList välja kukkumisega vaid majanduskaos, aga tagajärg võib olla hoopis hullem.