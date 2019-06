Kus on, sinna tuleb ikka juurde. Seda rõõmu on kogenud Soome hoki- ja Leedu korvpallifännid.

Sarnaseid näiteid võiks tuua teisigi. Edu sünnitab edu ja traditsioonid traditsioone.

Eesti on kümnevõistluse maa. Lähikümnenditest ei saa nimetada ühtki pikemat perioodi, kui me vähemalt ühele tipptegijale pöidlaid ei saanuks hoida. Viimasel ajal on lippu kõrgel hoidnud Maicel Uibo ja Janek Õiglane – tõsi, väga suured medalid on neil veel võitmata (kui Uibo mullune sise-MMi pronks välja arvata).