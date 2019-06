Simson ei võistle Ratasega kannatlikkuses ega Ratas Simsoniga teravuses. Nad on üksteist alati täiendanud ja see on neid koos hoidnud. Ühine võitlus sai aga võidetud, ohtu selja taga ei ole ja nüüd on võimalike sihtide valik oluliselt laiem.