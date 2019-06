Hando Sutter. FOTO: Andrus Peegel

Hando Sutter juhib pealtnäha tavalist ettevõtet, mille eesmärk on jõuda tippu ja omanikele tulu toota. Tegelikult on asi keerulisem.

Nimelt on riigile kuuluvale ettevõttele kas vaikimisi või avalikult seatud ootusi, mida põhikirjast tõenäoliselt ei leia.

Sel nädalal avalikustatud suurkoondamised ja sundpuhkused Eesti Energias on selle ilmekaks näiteks. Selgus, et elektri tootmine põlevkivist muutus üsna järsult sedavõrd kalliks, et esialgu planeeritud 150 inimese asemel tuli tänavu esimese nelja kuuga koondada ligi 500 töötajat ning saata veel 1300 sundpuhkusele. Neist omakorda umbes 500 töötajat ootab tõenäoliselt sügisel taas koondamine. See, mida CO2-kaubandusega aastaid taotleti – suruda saastavad tootmised turult välja –, jõudis lõpuks pärale.

Riigifirmade needus

Ühelt poolt on see olnud aastaid oodatud areng, teiselt poolt on selle kiirus ja mastaap ootamatult suur. On jäänudki segaseks, kas ettevõtte juhtkond ei näinud kriisi ette või hellitas omaniku ja avalikkuse survel viimase hetkeni lootust, et äkki pääseb lihtsamalt.