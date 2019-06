Terminikomisjonid on suurepärased teadmiste kehamid, kuid elu on mitmepalgelisem ja iga nähtuse jaoks komisjoni ei peagi tekkima. Kui terminoloog on meister otsima, uurima, võrdlema ja vormistama, siis oma valdkonna asjatundja saab öelda, kas mõiste on saanud külge õige sõnalise tähise ehk termini. Seepärast loodame, et teadjad ei hoia oma teadmisi vaka all, vaid soostuvad terminoloogide küsimustele vastama. Või suunama teadjamate juurde. Enamasti pole ju vaja uut terminit luua, vaid täpsustada olemasoleva kasutust.