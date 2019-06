Sajandite jooksul on Vene Ortodokssest Kirikust lahku löönud terve hulk kristlasi, kes on moodustanud omaette suuremaid või vähemaid kirikuid ning muid kogukondi. Nii ilmusid Vene religioossele maastikule 17. sajandil vanausulised, veidi hiljem klassikalised Vene sektid (hlõstid, skopetsid jne.), 20. sajandil pärast kommunistide riigipööret katakombikristlased ning lõpuks kommunistliku korra kokkuvarisemisel terve hulk nö alternatiivseid ortodoksseid kirikuid.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.