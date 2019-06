Christopher Nolan. FOTO: Arthur Mola/AP

Mihhail Kõlvarti väljaütlemine, et Christopher Nolani uue filmi «Tenet» jaoks Laagna teed sobivaks ajavahemikuks ei suleta, on sisuliselt omale jalga tulistamine.

Jah, sellest on juba palju räägitud, et Christopher Nolan on üks maailma tipprežissööre, kõrgema ešeloni lavastaja, kelle filme teavad peaaegu kõik – muu hulgas ka Kõlvarti toetajad. Sedagi on välja toodud, et positiivse kogemuse korral võib Nolani uus film tuua Tallinna veel palju erakapitali. Juba on maailmakuulsa filmimehe tõttu olnud Eestis filmimisest huvitatud mitugi teist filmistuudiot – oodatakse isegi nn «Tallywoodi» sündi.

Aga siin on üks huvitav aspekt veel. Kõlvart põhjendas oma seisukohta ka esteetilistes kategooriates, tundes muret, mismoodi Tallinn filmis välja näeks. See on kummaline etteheide igaühele, kes Nolani filme kasvõi ühe silmaga vaadanud. Ühtlasi pole tegelikult oluline, kas «Tenet» tuleb «ilus» või kas Tallinna kujutatakse nii-öelda õigesti – hea kunstiteos ei pea olema (turismi)propaganda.

Olgu mainitud, et minu poolest võiks Nolan Laagna teel lavastada ka märuli- või õudusstseene. Ehkki seda ilmselt ei juhtu, oleks seegi tegelikult igati positiivne areng, mis ei defineeriks Tallinna, ent kindlasti avardaks seda kunstiliselt. Kuidas veel saaksime oma kinodes näha sadu miljoneid dollareid maksvat Hollywoodi kvaliteetfilmi, mis toimuks ühtlasi siinsamas?

Esteetikast veel: käisin hiljuti Vilniuses, kus kohtusin ka linna arenduskeskuse ühe esindajaga, kes rääkis mulle umbes kaks tundi entusiastlikult, kui sillas leedulased on, et menuseriaali «Tšornobõl» filmiti muu hulgas ka Leedu pealinnas. Kui positiivses valguses selles seriaalis Vilniust näidatakse? Ei oskagi öelda. Ometi mõjus see linna imidžile ja enesekuvandile tohutult hästi.

Kui Vilniusel on võimalik traagilisel tuumajaama katastroofil põhineva seriaali tegemisega juurde saada meeletutes kogustes raha, kuulsust ja enesekindlust, siis miks ei peaks olema võimalik Nolani filmiga sama oodata Tallinnal? Eriti kui juttu on ühe maailmas enam hinnatud režissööri teosest?

