Narva elektrijaamades võiks hakkpuitu juba ammu põletada. Õigupoolest on seda lühikest aega tehtudki, kuni konkurentide lobitöö sellele piiri pani. Uus keskkonnasäästlik Auvere elektrijaam, mis suudab ka praegu elektribörsile toota, on ehitatud nii, et pooles mahus saaks kasutada biomassi.