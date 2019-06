Britina tean seda liigagi hästi. Üks ärritavamaid kõnekujundeid minu riigi poliitilises arutelus on «Me võitlesime 1940. aastal üksinda». On tõsi, et meie (koos Soome ja Nõukogude Liiduga) olime ainsad sõdivad riigid Euroopas, mida Teise maailmasõja ajal ei okupeeritud. Samas ärritab riike Kreekast Norra ja Poolani, rääkimata kaugetest liitlastest, nagu Austraalia, mõistetavatel põhjustel nende võitlusesse antud panuse sedavõrd kergemeelne ignoreerimine.

See narratiiv on alati olnud ebatervislik. Nüüd on see aegunud. Lääs ei ole Poolat tähelepanuta jätnud, see on osa läänest. Enamiku pärast 1980. aastat sündinud inimeste jaoks on kogu idee «Ida-Euroopast» ja «endistest kommunistlikest riikidest» sama kummaline ja tähtsusetu kui «endisest Austria-Ungarist» rääkimine.