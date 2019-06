Väärtushinnangute muutmine on keeruline ja pole selge, mil määral on see üldse võimalik. Kindel on aga, et selleks ei piisa lihtsast infopõhisest haridusest, kirjutab looduskaitse bioloog Tiit Maran maailma keskkonnaprobleemidest.

Ka uudiste sisu on muutnud. Ühelt poolt koguneb hoogsalt andmeid selle kohta, kuivõrd keerukad ja läbipõimunud on eluvormide omavahelised suhted ning kuivõrd seotud on selle tervikuga inimene. Teiselt poolt on muutunud eluslooduse seisundit edastavate kirjutiste sisu. Kui varasematel aegadel moodustasid põhiosa lugejatele tuntud n-ö lemmikliigid, nagu suured kiskjad, esikloomad, eripärased sõralised ja röövlinnud, siis praeguse aja märk on teated massliikide arvukuse kiirest vähenemisest. Need on liigid, kelle peal püsivad ökosüsteemid.