See ei ole vimm praeguse valitsuse vastu. Vahet ei ole, kes on valitsuses. Teadlaste reaktsioon oleks ka teistsuguse valitsuse puhul olnud samasugune. Teadlastel on tõsine mure Eesti tuleviku pärast, kirjutab kolumnist Els Heinsalu.



Rahandusminister Martin Helme sõnas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil teadlaste protestide kohta: «Ma ei tea, kas see on punaprofessorite vimm praeguse valitsuse vastu või on seal midagi muud taga, aga see ei ole adekvaatne.»

Ei, see ei ole punaprofessorite vimm. Eesti Noorte Teaduste Akadeemias ei ole punaprofessoreid, me oleme selleks liiga noored. Me oleme maksimaalselt 40-aastased inimesed ning seega oleme kogu või vähemasti enamiku oma elust elanud Eesti Vabariigis.

See ei ole ka vimm praeguse valitsuse vastu. Vahet ei ole, kes on valitsuses. Teadlaste reaktsioon oleks ka teistsuguse valitsuse puhul olnud samasugune. Teadlastel on tõsine mure Eesti tuleviku pärast. Jah, inimesed tänaval ei ole suremas, suremas on midagi palju fundamentaalsemat – meie tulevik. Me oleme kaotamas tervet põlvkonda teadlasi. Inimesi sureb iga päev, ka tänaval, ent see ei tähenda, et sureks Eesti riik. Aga kui kaob Eesti haritlaskond, kaob üsna peagi ka Eesti Vabariik. Kui seda valitsuses ei nähta või sellest aru saada ei suudeta, siis on tõesti väga kurb.