Maria Joost. FOTO: Mihkel Maripuu

Ma arvan, et mitte ükski mu valik pole saanud nii palju negatiivset vastukaja kui iPhone’i ostmine.

Olen oma telefoniga väga rahul – juba viis aastat on õunafirma pakkunud mulle täpselt seda, mida vajan, ja harva tunnen millestki puudust. Olen enda meelest keskmine telefonikasutaja. Peamiselt kasutan seda helistamiseks, sõnumite saatmiseks, sotsiaalmeedia jaoks ja pildistamiseks.

Küll aga kaasneb iPhone’i ostuga midagi, mida lisatarvikuna kirjas ei ole: teiste pidev näägutamine. Ma ei tea ühtegi Androidi kasutajat, kes peaks pidevalt põhjendama, miks ta selle telefoni ostis. Küll aga jääb mul kahe käe sõrmedest väheks, et kokku lugeda inimesi, kes on ette heitnud minu valikut.

Arusaamatuks jääb, mis see teiste asi on, millist telefoni ma kasutan. See on minu oma ja olenemata sellest, kas ma olen tehtud valikuga rahul või mitte, ei tohiks see kellegi asi olla. Ent see oleks nagu mingi üldine trend, et koosviibimistel peab vähemalt korra iPhone’i kasutaja valiku maha tegema.

Arusaamatuks jääb, mis see teiste asi on, millist telefoni ma kasutan. See on minu oma ja olenemata sellest, kas ma olen tehtud valikuga rahul või mitte, ei tohiks see kellegi asi olla.

Tümitada saab ükskõik kui väikese vea eest – aku on tühjaks saanud, levi pole, või läheb mõne rakenduse otsimiseks aega üle kümne sekundi. Ikka leidub seltskonnas keegi, kes peab selle kohustusliku Android-on-parem-seisukoha võtma, lausudes: «Noh, ega aiföönilt (rõhutades sõna föön) ei saagi ju paremat oodata.»

Kui aga mõnel Androidi omanikul telefoniaku tühjaks saab, on see lihtsalt tavapärane olukord – telefonidel saavadki akud tühjaks, mis siin imestada. Levipuuduses on süüdi teenusepakkuja ja kui õiget rakendust ei leita kohe üles, siis ilmselt seda lihtsalt pole, mis seal ikka.