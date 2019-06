Viimasel ajal on minult palju küsitud, kust tuleb elekter, kui Narvas elektrijaamad kinni pannakse. On selge, et ülekandeliinid elektrit ei tooda ja elektri tootmiseks peab kusagil olema samal elektriturul elektrijaam, kirjutab Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Olgu sissejuhatuseks kohe öeldud, et koostöös teiste Euroopa «eleringidega» tehtud analüüsid näitavad Eesti tarbijate elektrivarustuskindluse aktsepteeritavat taset vähemalt aastani 2025. Kuskil Euroopas on elektrijaam ja traadid on piisavalt jämedad, et see elekter jõuaks Eesti tarbijani. Seda ka konservatiivsete eelduste puhul, kus Narva elektrijaamade vanad plokid on kõik tööst väljas.