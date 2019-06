Väga, väga kahju. Raske on juhtunut mõista. Tundsin Marti kindlasti üle 25 aasta. Poliitilises plaanis, rahvastiku- ja kodakondsuspoliitikas, konservatiivsema – liberaalsema käsitluse teljel olime selgelt erinevatel arusaamadel. Õigusliku järjepidevuse küsimuses meil eriarvamusi ei olnud. Küsimus oli ja on selles, kuidas käituvad oma riigi tagasi saanud õiguslikud pärijad. Kui lahked on nad teisi omahoovile lubama. Paljud tänased kodakondsus- ja rahvastikupoliitilised käsitlused on seal kusagil vahepeal, kaldega konservatiivsuse poole.