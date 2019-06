Viimase paari aastaga on Eestis kujunenud uus usund. Selle sisuks on paljude eesti poliitikute, kultuuritöötajate, ajakirjanike ja muude ühiskonnategelaste sügav veendumus selles, et eestlased on piiratud ja sallimatud inimesed ning ei saa oma eluga hakkama ilma, et nende eest tehtaks elutähtsaid valikuid, kasutades selleks esindusdemokraatia avaraid väänamisvõimalusi, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.