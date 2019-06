On imestatud, miks kirjutatakse kord nafta hind, kord naftahind. Kui eeldada siin teadlikku vahetegemist, siis võiks ju asja seletada nii, et kui silme ees on eri põhikaupade hindade liigid, näiteks naftahind, suhkruhind, kullahind, siis on kokkukirjutamine põhjendatud. Vaadates asja kaupade poolelt, siis nagu igal kaubal on ka naftal oma hind ehk nafta hind. Põhjendada annab seega nii kokku- kui ka lahkukirjutust, iseasi, kui palju seda teadlikult järgitakse ehk mil määral ollakse õigekirjagurmaanid.

Riigikeele juubeli puhul on paslik küsida, mille poolest erinevad riigikeel ja riigi keel. Mis on riigikeel, on enam-vähem selge, kuigi definitsioone on palju: riikliku asjaajamise keel, mida kasutavad riigiasutused jts. Seletamaks riigi keelt võtkem appi Kristian Jaak Petersoni luulerida „Kas siis selle maa keel...“ Küsigem, kelle asi on eesti keel. Ilmselgelt on see meie kõigi asi, ent samuti riigi asi, sest just riigil, milleks me oleme organiseerunud, on kõige parem võime tagada keele elujõu säilitamiseks vajalikud tingimused: keelt on vaja koguda, uurida, arendada ja õpetada. Ning see kõik on töö. Riigi keel on riigi vastutusel olev keel.