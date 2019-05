Peeter Helme FOTO: Eero Vabamägi/postimees /

Tänasest ehib Postimehe päist juhtmõte: «Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade.» See fraas viitab Eesti põhiseadusele. Täpsemalt selle preambuli kõige uuemale, 2007. aasta sõnastusele.

Kuigi sõnad on uued, on mõte vana. Vanemgi kui Postimees. Sest oli ju just aastaid küpsenud soov teha midagi oma rahva vaimse harimise nimel see, mis kannustas Johann Voldemar Jannsenit ajalehte asutama. Teadupoolest sai Jannseni algatusest eestlaste rahvusliku ärkamise keskne häälekandja. Rahvuslik ärkamine valmistas aga ette pinnase meie rahva kujunemisele ajaloo objektist ajaloo subjektiks, kes teeb ise valikuid, langetab otsuseid ning viib ellu oma tahet. Nende taotluste tipp oli ja on rahvuslik iseseisvus.

Selle arengu maarahvast oma riiki kandvaks kultuurrahvuseks on koos eestlastega teinud läbi ka Postimees. Seejuures on ajaleht olnud enamat lihtsalt kajastajast. Esiteks on leht ise muutunud, täiustunud ja moderniseerunud käsikäes ühiskonnaga, teiseks on Postimees olnud kõigis olulistes ühiskondlikes, poliitilistes ja kultuurilistes protsessides suunaja, arutelude algataja ning foorumi pakkuja rollis.

Iseseisev Eesti on alati olnud Postimehe missioon. Seda kõige laiemas mõttes – vaba, sõltumatu ja demokraatlik ajakirjandus on Eesti riigi eeldus ja selle püsimise garant. Aga ka pisut konkreetsemas tähenduses: pole ju sõltumatu ajakirjandus eesmärk iseeneses, vaid ikkagi vahend. Vahend, mille abil säilitada ja arendada eestlust. Meie keelt, meelt, kultuuri.

Tänavuse aasta algusest on Postimeest kirjastava ettevõtte nimi AS Postimees Grupp. Nimemuudatuse taga on soov siduda ettevõte meie lipulaeva, 1857. aastast ilmuva ajalehega. Säärane fookus ei seisne mitte pelgalt Postimehe kui Eesti vanima ajalehe esile tõstmises, vaid sõnastab ühtlasi kohustuse kogu ettevõttele ja lubaduse meie lugejatele.