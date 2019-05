Valitsus tahab ikka enne valimisi rahvale meeldida. Nii kippus riigi ladvik seegi kord eelarve planeerimisel hoiatusi eirates ikka optimismi poole eksima, mis sellest, et majanduses valitses juba pikem buum. Pärast valimisi ent selgus ühel hetkel, et prognoosid olid liialt optimismi poole kiivas. Tuli hoopis kärpima hakata. Muide, ma räägin Andrus Ansipi valitsusest vaevalt tosin aastat tagasi.

Praegune peaminister Jüri Ratas on muidugi suutnud Ansipit selles mõttes ületada, et seekord ei läinud eelarvega miinusesse kukkumiseks isegi majanduskriisi puhkemist tarvis. Aga kuna mul on – ilmselt vanusest tingituna – juba aastaid tunne, et kõik asjad muutuvad ainult halvemuse poole, siis pole siin midagi imestada. Eks iga järgnev valitsus püüabki kummi eelkäijatest veidi rohkem venitada – ehk ikka annab. Jutud, kuidas jooksvate kulude katteks laenu võiks võtta, on ka selle klaar märk.