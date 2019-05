Ma tõepoolest ei tea, kuhu inimesed kadusid, kirjutab Järva Teataja ajakirjanik Kuido Saarpuu, ent fakt on, et maal ei näe ka suuri ringe tehes tihtipeale ainsamatki hingelist.

Vaatasin Kanal 2 filmi «Ma olen legend». Mis teha, ulmepõnevikud, eriti kui need räägivad viirustest, maailmalõpust, muteerunud olenditest ja varemetes suurlinnadest, on lihtsalt paeluvad. Paeluvad lausa sedavõrd, et suudan korraks unustada, et peategelast kehastav Will Smith ei ole päris mu lemmiknäitleja, -lauljast rääkimata.