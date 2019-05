Donald Trump on vabariiklasest ärimees, keda huvitab eelkõige majandus. Tehingud. Võitmine. Vähemalt nii mõtlesid hiinlased, kes pigem toetasid vabariiklasi kui demokraate 2016. aasta USA presidendivalimistel.

Aega paar aastat edasi kerides on reaalsus midagi muud. Ummikusse jooksnud kaubanduslepe, tollid ja Hiina tehnoloogia keelustamine. Tehingute tegemise asemel on Trump võtnud Hiina suhtes karmima positsiooni, mis on üks väheseid asju, mille üle valitseb USA poliitikas üksmeel. Vabariiklased, demokraadid, Kongress, Pentagon – kõik soovitavad president Trumpil olla Hiina suhtes palju karmim.