Ammu on möödas aeg, kus eduka noorteadlase laborikapis oli õllepudelite ladu ja lauanurgal ajas üle tuhatoos. Seetõttu ei huvita Eesti üliõpilasi, nende õppejõude ega teadlasi viina ja õlle hind ning asjaolu, et kõige odavam viin ja suitsupakk jõuavad ühte hinnaklassi. Õppejõude ja teadlasi huvitab riigi tulevik, nende endi tulevik ja nende pere toimetulek, kirjutab sotsiaaldemokraat Katri Raik.

Teadlased on harjunud tagasihoidlikult elama. Olen ise sellisest perest pärit ja mul on palju teadlastest sõpru. Eesti tippteadlased ja kõik ülikoolide õppejõud elavad Eestis, sest nad tahavad siin olla ega ole ära läinud. Ehkki Eesti tippudel on täna see võimalus olemas.

Eesti teadlased tahavad kodumaal elada ja töötada, sest see on meie oma riik ja siin on huvitav. Kui Eesti areneb ja ühiskond väärtustab teadmispõhisust, siis inimesed tunnevad end kasulikena. Samuti mõistavad nad, et teadusel peab olema tihedam side siinse majandusega. Aga nüüd on kõrgharidusega seotud inimeste jaoks jõudnud kätte piir ja pikk kannatus hakkab otsa saama. Noore doktorikraadiga teadlase palk on sama suur kui kooliõpetajal ja väiksem kui patrullpolitseinikul. Samamoodi jätkates kaotame järgmise teadlaste põlvkonna.