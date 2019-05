Piiri väljaehitamise ambitsioon on algusest peale olnud üks: nii poliitikud kui ametnikud on tahtnud 100 protsenti pidavat idapiiri. Alles piiriprojekti tegeliku hinna selgumisel tekkis uus arutelu ja toona otsustati seda ambitsiooni mitte muuta, kirjutab siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt.

Koostöös Venemaa Föderatsiooni piirivalvega vaadati piirilõik üle, kuid piiriületusele viitavaid jälgi ei leitud. Kas vietnamlased tulid ebaseaduslikult üle piiri? Arvatavasti, sest kuidas nad muidu oleks saanud sattuda Võrumaale Veretinä külla. Kagu-Eesti 135 km pikkusest piirist on alla kümne protsendi kaetud seiresüsteemidega ja ülejäänud 90 protsenti on n-ö pime ala, kus piiririkkumiste avastamine on seega pigem juhuslik.

