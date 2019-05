Võimsaid tervendamistehnikaid, imeravimeid ja selgeltnägijaid on meie ümber viimasel ajal lademes. Poed on täis sadu eneseabiõpikuid ja inimesed jooksevad tormi, kui esineb mõni tuntud selgeltnägija või šamaan. Tänases «Radaris» on lugu sellest, kuidas tervendamismeetodite ja erinevate nõiakunstide õppimiseks tegutseb Eestis lausa eraldi kool – Moodne Müstikakool. Sama müstilised on selle kooli tasud.