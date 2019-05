Tunnen isiklikult inimesi, kes esiotsa EKRE nende agressiivse retoorika tõttu välistasid, kuid valimistel neile siiski hääle andsid, sest «Midagi pole teha, nad on siiski ainsad, kes aborditeemaga tegelevad». Tunnen lisaks neid – ma ise olen nende hulgas –, kes kõheldes valisid kedagi teist, aga oleks aborditeema pärast peaaegu EKRE valinud. Kristlaste hääled kogunesid meie nn konservatiivsele erakonnale suuresti tänu sellele teemale. Pärast valimisi aga paistab, et abordiga seotud lubadused olid öeldud suusoojaks, mis veelgi hullem: tegelikud sammud näikse töötavat selle kasuks, et abortide hulka isegi suurendada.

Koalitsiooniläbirääkimiste ajal tõusis abort teravalt fookusesse, kui juttu oli EKRE valimislubadusest (valik)abortide rahastus lõpetada. Arstid, kes selle vastu sõna võtsid, said EKRE poliitikutelt kõva kriitika kaela, kuigi just nemad on teinud aastaid tööd selle nimel, et abortide hulk väheneks. Ka meediast leiab hulgaliselt artikleid, kus naistearstid väljendavad oma muret. On selgelt näha, et abortide vähendamine on nende südameasi, mille nimel nad vaeva näevad.