TALLINN, EESTI 04SEP17. Pildil Sander Punamäe tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Pühapäeva õhtul võtsin endisel kaitseväe juhatajal Riho Terrasel käest eurokommi, mida erukindral just nautima valmistus.

Kaheksa minutit pärast valimispäeva lõppu isamaalased huilgasid. Kõige valjema röögatuse lasi valla Isamaa esinumber Terras, kes jagas juubelduste saatel mehiseid kallistusi Seedri, Reinsalu, Sibula ja Luikedega. Suurele ekraanile kuvatud tulemused näitasid, et Terras on kuuendana europarlamendis.

See oli suur hetk nagu Rauno Pehka kellavise Kalev/Cramo vastu või Andrus Veerpalu 0,2-sekundiline võit Frode Estili ees. Terras hüppas möirates lavale, viskas käed taeva poole ning nõudis õhetaval näol mikrit: «Ära tegime! Sotsid said ainult ühe koha! Martin Helme ainult 3000 häält! Me oleme nende valimiste võitjad! Aitäh teile, sõbrad!»

Kuid Terras juubeldas vara, liiga vara, ja ainus, kes sellest valimispeol teadis, olin mina. Kuidas öelda Iraagis käinud emotsionaalselt ülesköetud turskele sõjamehele, et tema võidumöirged olid asjata?

Poetan infokillu erakonna avalike suhete juhile, kes jookseb olukorda selgitama. Veidi on peoruumis juba segadust näha. Luiged, Reinsalu ja Terras seisavad ringis, telefonid käes. Nende ilmed on ühtmoodi küsimusi täis ning katkendlik, erutust täis vestlus viitab sellele, et ka nemad kahtlevad.

Kuidas öelda Iraagis käinud emotsionaalselt ülesköetud turskele sõjamehele, et tema võidumöirged olid asjata?

Lähenen ettevaatlikult end tutvustades, kuid härrad ei tee sellest välja. Nüüd on selge – tuleb vaip alt tõmmata. Ainus viis kibe sõnum juba päevakangelaseks pärjatule edastada, on teha seda nii, nagu ta oma endises elus harjunud on: «Riho Terras, te ei pääsenud kuue seas Euroopa Parlamenti.» Haudvaikus. Nelja poliitiku minule suunatud silmapaarist sai sel hetkel vist nelikümmend, kuid kõige põletavam oli just Terrase oma. Võidumees vaatas sõnumitoojale silma, seejärel kaelas olnud pressikaarti ning kui punaseks tõmbunud nägu taas minu silmadega kohakuti jõudis, küsis kui kindral reamehe käest: «Kust sa seda võtad?»

On kaht sorti lapsi: ühed hakkavad mänguasja kaotamise pärast nutma, teised oma õigust jonnakusest taga ajama. Sellel õhtul näitas Terras, et temas on poliitikusoolikas olemas. Ta ei uskunud mind, vaid rääkis pahuralt tekkinud segadusest. «Postimees tekitab siin segadust. Ma ei tea, kas ma sain Euroopa Parlamenti või mitte. Aga mul vahet ei ole, ma tegin hea tulemuse,» ütles grupist eemaldunud selgelt pahane Terras TV3 ajakirjanikele.