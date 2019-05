Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri aruanne riigikogule valmistas suure pettumuse, sest ainult siis, kui me tunnistame nii poliitilisel kui ka kõrgemate riigiametnike tasemel, et 2007–2015 Eesti kaudu liikunud must rahavoog on suur probleem, võime loota, et uusi seesuguseid tehinguid võrreldavas mahus juhtuda ei saa.