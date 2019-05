Teemadel, mida äärmuslased omaks peavad, on mõistlikud lahendused olemas, või kui need puuduvad, siis ei ole neid ka radikaalidel. Rahvusriigid jäävad ja meie suveräänsust ei ähvarda miski nii palju kui meie endi rumalus, kirjutab kolumnist Andres Herkel.

Reaktsionäärsus on konservatismi ebaintelligentne laps, aga kunagi me vist leppisime kokku, et nõuka-nostalgiat konservatismiks ei kutsuta.