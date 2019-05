Poliitikute lubadustega on nõnda, et neid tasub uskuda küll. Kuid ainult selles plaanis, et kui nad saaksid, küllap siis nad teeksid. Aga enamasti ei saa mitte tahtmise puudumise tõttu. Tahtmine on ja missugune veel! Kui vaid neid opositsionääre ja teisi koalitsionääre ja muid häälekaid kritiseerijaid ees ei oleks, kirjutab psühholoog Avo-Rein Tereping.

Äsja selgus, et Eesti valitsussektor kukkus euroala suurimasse miinusesse (Postimees 16. mai). Eks selle üle võib muidugi väidelda, kuivõrd hea või halb see on, kuid see, et valitsemiskulusid on mõistlik vähendada (loomulikult kuni mõistliku piirini), on igasuguse valitsemise puhul aksioom, sest valitsemise esmane ülesanne on luua parimad tingimuse majanduse toimimiseks, mitte aga ise üüratult kulutada.