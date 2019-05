Hollandi politoloog ja eelmise Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman van Rompuy kõnekirjutaja Luuk van Middelaar kirjutab oma viimases raamatus «Alarums&Excursions. Improvising Politics on the European Stage», et Euroopa Liidu analüüsimiseks ei piisa tavalisest teljest supranatsionalism vs. valitsustevahelisus. Middelaari järgi saab Euroopa Liidu tegevust analüüsida draama mõisteid kasutades – lavatagune depolitiseeritus (ehk otsuseid teevad kuskil ametnikud), laval toimuv parlamentarism (ehk Euroopa Komisjon peaks muutuma Euroopa Parlamendi poolt ametisse pandud valitsuseks) ja laval toimuvad liikmesriikide juhtide kohtumised (summitry). Kõik kolm suunda võitlevad omavahel võimu pärast ja pole sugugi selge, mis peale jääb.