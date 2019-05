Euroopa Liit kui selline vajab kõva remonti. Muidu kasvab terves Euroopas pragunemise oht, aga see pole ühelegi eurooplasele kasulik, meile kaasa arvatud, kirjutab kolumnist Jaak Jõerüüt.

Täie veendumusega kinnitan, et kui ennustamine on niigi tänamatu tegevus, siis selle ennustamine, kuhu hakkavad pärast eurovalimiste lõppu liikuma Euroopa Liit ja Euroopa tervikuna, on äärmiselt tänamatu tegevus.