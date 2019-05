Igaüks saab enne andmete loovutamist kontrollida, kas andmete küsija on andmekaitsest üldse kuulnud. Liiklusesse minnes on ju iseenesest mõistetav, et teedele pääsevad liiklema need, kel on reeglid selged, kirjutab andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Signe Heiberg.