​Valitsuse väljasõiduseminar just selleks kujuneski – seminariks. Kokku ei lepitud suurt milleski, aga on selge, et suur hulk infot, kuidas Eesti riigi rahandus on korraldatud, mida seal teha saab või ei saa, jõudis mitme inimeseni kogu päriselu karmuses. Martin Helme seiskohad, sõnavõtud ja nende esitamise toon enne kahepäevast üritust Vihulas ning pärast seda erinevad kardinaalselt.