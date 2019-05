Aarne Seppel FOTO: Mihkel Maripuu

Kolm-neli kuud tagasi otsis Eesti riigikogu valimiste põhiteemat. Ja ei leidnudki, ainult tagantjärele tundub kõik selge. Euroopa Parlamendi valimiste eel seda ei otsitagi.

Euroopa poole vaadates on teemadeks kliima, majandus, tööturg, aga ka immigratsioon ja äärmuslus. Selget vastust, miks hääletada, aga napib.

Tõepoolest, kõigis Euroopa Liidu riikides elab kokku enam kui 510 miljonit inimest, Eestis napilt 1,3. Euroopa Parlamendis on praegu veel 751 kohta, Eestile jagub kuus. Meie hääl ei ole alati kosta ega saagi olla.

Suured arvud on tihti hoomamatud, mõistlik on püüda neid enda jaoks lihtsamaks mõtelda. Mõtelgem metsale! Üks istutatud puu ei ole mets, üks istutatud puu ei muuda loodust paremaks. Aga iga puu istutanud inimene vaatab ka teisi puid natuke teise pilguga. Metsa käekäiku mõjutavaid otsuseid teevad endiselt riik ja eraettevõtjad, aga inimeste tunnetus võib suuta neid otsuseid mõjutada.

Samuti ei mõjuta ühe inimese kilekotist või joogikõrrest loobumine keskkonda mitte kuidagi. Maailm ei muutu väga palju paremaks ka siis, kui kogu Eesti hommepäev kilekotid ja kõrred kaotab. Võibolla ei saa maailm päästetud ka siis, kui seda teeb kogu Euroopa Liit – enam kui 510 miljonit inimest. Aga oleks suunda muutev algatus kogu maailma mastaabis.

Euroopa Liidul tulevadki hästi välja suured ettevõtmised, väikeste asjadega saavad liikmesriigid hakkama ise ja paremini. Suuri muudatusi peab aga vedama Euroopa Liit.

Valimata jätmine ei võta kelleltki vingumis- ja kritiseerimisõigust, küll aga jätab ilma teadmisest, et oled osaline. Kõik valimistel kandideerivad poliitikud teavad, et ka üks hääl on oluline. Seda peaksid teadma ka valijad, sest haaravaim on siiski igasuguste valimiste sportlik pool.

Reitinguid jälgides tundub, et kuus auhinnalist kohta on juba jagatud, aga sealgi pole kõik isikud ennustatavad. Täiesti täpsed pole ka parimad reitingud. Ja seitsmes, n-ö Brexiti-koht on samuti lahtine. Võimalus on nii erakondadel kui ka populaarseimal üksikkandidaadil. Vahed on väiksed, võimalik on nii tõusta kui ka langeda.