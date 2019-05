Totaalse taimetoitluse propagandas nähakse hiilivat ohtu. «Veganluse pealetung toitumisalases teabes on aktiivne ja agressiivne,» registreerib Ekspressis piimateadlane Tiiu-Maie Laht. Ja paljastab veganite eesmärgi: noorte mõtte- ja tarbimisviisi muutes tehakse nad tasapisi paljunemisvõimetuks, kirjutab kultuurikriitik Linnar Priimägi.

Alles nüüd puutus mulle kätte ajakirja Vegan mullu viimane number. Heas trükis, paksul paberil, hoolikalt toimetatud – uhke ja kallis töö. Nii et kaanehinda 2,49 eurot vaadates tahaks küsida, kes küll on toimetuse taga. Cui bono? Aga impressum jätab väljaandja peitu. Oktoobris 2018 korraldatud küsitlus näitas, et Eestis peab end taimetoitlaseks vaid 1,2% elanikkonnast. Nii väikese sihtrühma pärast nii suur kulu? Siin peab varjuma midagi enamat. Ning ajakiri väga ei varjagi: