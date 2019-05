Parimad näited aktiivse kaitse kohta ründetegevuse kaudu on Jaapani õhurünnak Pearl Harborile 1941. aastal ning Suessi kanali forsseerimine Egiptuse relvajõudude poolt 1973. aastal, kirjutab Balti Venemaa Uurimise Keskuse juht Vladimir Juškin.

Kindlasti on asjahuvilistel veel meeles, et ligikaudu aasta enne Ukraina kriisi algust avaldati ajakirjas Vojenno-promõšlennõi Kurjer artikkel, mille aluseks oli võetud kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi esinemine samamoodi Sõjateaduse akadeemias. Tookord kinnitas Gerassimov, et «suurte väekoondiste otsekokkupõrked strateegilisel ja operatiivsel tasandil kaovad tasapisi minevikku,» nende asemele astuvad kontaktivabad ülitäpsed kauglöögid koos erivägede ja «sisemise opositsiooni» jõudude rakendamisega. Nõndanimetatud Gerassimovi doktriini ideid rakendati peagi ühel või teisel moel Krimmis, Donbassis ja Süürias.