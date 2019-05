Hea tellija, palun hangi omale normaalsete mõõtmetega postkast ja pane see normaalselt ligipääsetavasse ja nähtavasse kohta. Omniva kodulehel on juhend postkasti paigaldamise parima praktikaga. Postkastide miinimummõõtmed on 25 x 35 x 6 sentimeetrit, kuid soovituslik on kasutada märksa suuremat. Ava minimaalsed mõõtmed on 2 x 23 sentimeetrit. Näiteks Postimehe laius on 32 sentimeetrit. Eelistatuimad on pealt täidetavad kastid.