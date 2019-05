Kujutage ette üht klubi, millel on paar väga lihtsat reeglit. Et rusikatega asju ei aeta ja üksteise tagant ei varastata, kirjutab kolumnist Karmo Tüür.

Et kõike seda korraldada, kontrollida ja arusaamatusi lahendada, on vaja palgata mõned asjaajajad, ning selle jaoks tuleb liikmemaksu maksta. Ja et saaks aru, miks seesugust klubi vaja on – võiks ju niisama üksteisega viisakad olla –, siis seletuseks, et klubi loodi pärast viimatist suurt löömingut, kus üksteise näod armetult veriseks klohmiti.