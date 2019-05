Kõikjale ulatunud valimiskampaania järgi otsustades raha EKREl on, ja mitte vähe. Kust nad selle said? Kas andsid sadu tuhandeid eurosid oma kaukast tõepoolest Pärnu kandi vanakesed-pensionärid?

«Moskva agent» ja Kremli köögipoole tundja Artemi Troitski ütleb otse välja: tal puuduvad vettpidavad tõendid, et EKREt toetas Moskva. Aga tal ei ole ka erilisi kahtlusi, et nii see oli.