Mart Helmele tehakse liiga, kui talle heidetakse ette retoorikat ja väljaütlemisi. Neid aina heidetakse, aga just need ei peta tema puhul tegelikult mitte kunagi, kirjutab reformierakondlane Jürgen Ligi.

Ta paneb kuulama, on sorav ja seda ju kõnekunstiks hinnataksegi. Ja tema väljaütlemised on usaldusväärsed – ta ütleb välja, mis kindlasti ongi tal sees ja mida ta avalikkust kuulda tahab. Aga riiklikult tähtis on hoopis, et kõige selle juures teeb tema ja tahabki teha liiga ühiskonnale, tõele ja moraalile, olles ametis Eesti siseministrina.