Suuremateks investeeringuteks laenu võtta on mõistlik, kui majandus on languses. Riigi palgal olevate inimeste palga tõstmiseks laenamine on aga nagu pere igapäevakulutusteks SMS-laenu võtmine, kirjutab Eesti Panga president Ardo Hansson.

Riigieelarve arutelusid jälgides on näha, et riigi kulutuste suurendamise ootused on kasvanud kiiremini, kui seda toetaks majanduse käekäik. Tõepoolest, Eesti majanduse seis võimaldab ka 2020. aastal riigieelarve kulutusi suurendada, kuid kõiki valimislubadusi pole võimalik korraga ellu viia. Ükski riik pole kunagi olnud olukorras, kus arstiabi on liiga hästi kättesaadav, haridus on ülerahastatud või päästjate palgad liiga kõrged, seega tuleb teha valikuid.