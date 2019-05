Lasnamäe elanike ebajumal on jätkuvalt Mihhail Kõlvart. Just tema poolt kavatseb Euroopa Parlamendi valimistel hääle anda suurem osa minu küsitletud venelastest, kel on Eesti kodakondsus. Kui ma ütlesin, et Kõlvartit kandidaatide nimekirjas polegi, et ta on juba saanud Tallinna linnapeaks, võtsid paljud selle teate üllatunult vastu, aga kinnitasid, et sellest hoolimata hääletavad Keskerakonna poolt, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.